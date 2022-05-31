兀兰综合交通中心 为视障者提供语音导航

（早报讯）视障者如今只要手握智能手机，就能通过语音导航在兀兰综合交通中心独立通行，找到想乘搭的巴士。

从5月开始，视障者在兀兰综合交通中心可使用名为NaviLens的手机应用，只要镜头朝向前方，应用就会自动扫描多达12米远的彩色ddtag标识，告知用户附近候车棚（berth）的位置和设施。

选取想去的目的地后，应用就会按照地板上的导盲砖语音导航，并在分岔路口提醒用户转弯，以及距离多远。这款应用的反应时间仅有0.03秒，也不用特别聚焦，因此可为用户提供即时资讯。

去年刚启用的兀兰综合交通中心由SMRT管理，是亚洲首个使用NaviLens的公共交通业者。SMRT今年内也会在武吉班让巴士转换站和蔡厝港巴士转换站提供这项服务。

美国纽约、西班牙穆尔西亚和巴塞罗那的部分公共交通早前也已开始使用NaviLens应用。

SMRT巴士系统整合与支持（System Integration and Support）经理吴兹锐说，视障者到巴士转换站时通常会求助转换站职员，带领他们到想去的目的地。

“有了这个应用，视障人士就只需要一点引导，就能独立地前往想去的地方，公共交通设施因此更有包容性。”

NaviLens应用去年在兀兰综合交通中心B9至B12的候车棚试行，SMRT邀请新加坡视障人士协会和新加坡导盲犬协会到场使用，并根据他们的建议改善应用。

SMRT改进的功能包括实时告诉用户距离下一个转弯点还有多少米，并在目的地增设标识，以通知用户已到达目的地。