星展最后一刻转涨为跌 致海指周二收跌0.2％

（早报讯）中国方面的利好消息刺激股市交易情绪，本地银行股和新电信的活跃交易尤其瞩目，但因它们多数最后一刻急速下挫，反映蓝筹股走势的海峡时报指数周二（5月31日）回吐原先所有涨幅，微跌6.43点或0.2％，闭市报3232.49点，结束三天连涨。

亚太股市多数扬升。香港股市今天涨1.38％，上海和深圳股市各涨1.19％和1.57％，首尔股市也上扬0.61％。

资深股票经纪冯施钧受访时说：“中国放宽冠病防控措施的积极消息提振了市场情绪。中国此举有助于暂时缓解投资者对全球通胀的担忧。”

银河—联昌证券市场分析师萧玮恩受访时说，新加坡股市今天开高，因为股指期货显示美股可能再涨，而随着中国经济数据比预期好，促使中国股市开高，海指进一步获得支持上升。午后中国发布具体的刺激经济措施，涵盖房地产、科技平台和有利中国企业到香港和海外上市的措施，促使香港、上海和深圳股市进一步攀升，继续支持海指。

东京股市则跌0.33％，因美国公债收益率回涨令投资者警惕。悉尼跌0.90％，投资者关注澳洲央行下周的利率决定。

整体本地股市交易量今天大增至22亿2000万股，交易总值大增至34亿3000万元。全场上升股272只，下跌股212只。海指成份股涨跌不一，14只上涨，13只下跌，3只持平。

若不是星展集团控股（DBS）、华侨银行（OCBC）和新电信（Singtel）的股价在闭市最后一刻急速下滑，海指可能保持在3250点之上，海指全天大部分时间高于这个水平。

星展集团控股交易总值高达6亿4017万元，华侨银行和大华银行（UOB）的交易总值也高达4亿3618万元和3亿7383万元，新电信的交易总值也接近3亿元。它们的交易总值占全场的一半。

星展集团控股股价跌0.74％至30.94元；华侨银行股价涨0.94％至11.83元；大华银行股价涨0.58％至29.51元；新电信股价跌2.26％至2.59元。