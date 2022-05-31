志愿留役落实新医疗培训框架 外科医生获表扬奖章

（早报讯）外科医生自愿留役落实新医疗培训框架，加强医疗官和医务兵的技能，为国民服役做出贡献，获颁表扬奖章。

43岁的周毅敏中校（国民服役）（医生）身兼多职，除了是新加坡中央医院手与显微修复部门高级顾问医生和竹脚妇幼医院客座顾问医生，也在新加坡武装部队担任第一医疗中队（1 Medical SQN）的副指挥官。他还是两名分别九岁和四岁孩子的父亲。

周毅敏虽然已在2018年完成国民服役义务，但分别在2018年和2021年两次在战备军人志愿留役计划（ROVERS）下继续服役，在2019年参与医疗培训框架的更新。他指出自己的单位主要负责载送伤员，而自己则特别关注国民服役医疗官和医务兵的培训。

他介绍，原本的培训框架是根据一名国民服役人员在10年内所需掌握的技能，分为三个阶段，分别是学习新技能、强化现有技能、以及传授这些技能。新的框架将各项技能分为三个等级，更好地评估国民服役人员的能力，让他们照顾不同等级的伤员。这也能让培训更个性化、具针对性和有意义。

对于如何兼顾事业、家庭和国民服役的责任，他说：“我认为关键是预测和有足够时间策划。我在公共医院担任外科医生，每次回营受训之前都有充足的时间安排，确保不会在回营期间安排进行手术，也要感谢同事帮忙顶替。家庭方面我都会告诉孩子自己去哪里，在国外每天两次通过电话与他们联系。”

国防部长黄永宏医今天（5月31日）在国防部总部为周毅敏颁发2021年度表扬奖章（军事），包括他在内的733名国防部和新加坡武装部队人员获颁2021年度国庆奖章，包括99个表扬奖章、147个效率奖章，以及512个长期服务奖章。其中有25人是双料得主，获颁长期服务奖章和表扬奖章或效率奖章。