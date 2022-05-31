“生态繁荣周”6月7日举行 探讨气候问题的解决方案

（早报讯）今年的“生态繁荣周”（Ecosperity Week 2022）活动将聚集亚太地区和其他地区的全球商业领袖、政策制定者、投资者和公民社会成员，共同创造解决方案并推动协调行动，以在2050年实现净零排放。

淡马锡主办的“生态繁荣周”，今年以“加快扩大行动”（Accelerating Action at Scale）为主题，希望深入探讨真正的解决方案和关键杠杆，以推动能源革命、使交通和重工业脱碳、并为亚洲的绿色转型提供资金。

淡马锡首席可持续发展官霍华德（Steve Howard）博士说：“今天的全球形势有许多复杂的挑战，但气候危机仍然像以往一样重要。事实上，气候变化对能源和粮食不安全等问题具有乘数效应。现在，我们比以往任何时候都必须紧急行动起来，扩大创新的解决方案，帮助我们走向一个净零的未来。”

“2022年生态繁荣周”将在6月7日至9日于金沙会议展览中心举行。我国国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和永续发展与环境部长傅海燕将在6月7日的会议和开幕晚宴上发表主题演讲。主管贸易关系的交通部长易华仁将于6月8日为难以消减的交通和重工业的脱碳问题开启讨论。总理公署部长兼财政部第二部长和国家发展部第二部长英兰妮将于6月9日发表主题演讲。

今年的“生态繁荣周”还将邀请来自私人部门和公民社会的环球领袖，包括Salesforce公司主席、联合首席执行官兼联合创始人比尼奥夫（Marc Benioff）；谷歌公司首席可持续发展官凯特·布兰特（Kate E. Brandt）；波音研究与科技公司首席科技官、副总裁兼总经理托德·塞纯（Todd Citron）博士；Grab公司营销和可持续发展集团副总裁吴靖玲（译音，Cheryl Goh Ching Ling）；淡马锡公司首席可持续发展官霍华德博士；美国能源部前部长、能源未来倡议组织（The Energy Futures Initiative）总裁兼首席执行官莫尼兹（Ernest J．Moniz）博士；联合国秘书长特别代表、人人享有可持续能源组织（Sustainable Energy for All）首席执行官达米洛拉·奥贡比伊（Damilola Ogunbiyi）；敦豪（DHL）全球货运代理公司首席执行官蒂姆·沙瓦斯（Tim Scharwath）；以及世界氢能理事会（Hydrogen Council）执行董事达里尔·威尔逊（Daryl Wilson）。

第二届新加坡可持续投资和金融大会（Singapore Sustainable Investing & Financing Conference）也将在“生态繁荣周”第三天举行。