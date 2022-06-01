吉宝子公司对卡塔尔项目 展开仲裁索偿1.73亿元

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）的独资子公司Keppel Seghers Engineering Singapore（简称KSES）已对卡塔尔公用事业局（Qatar Public Works Authority，简称PWA）展开仲裁行动，向对方索偿4亿5770万卡塔尔里亚尔（1亿7300万新元）。

KSES是吉宝企业旗下吉宝基础设施控股（Keppel Infrastructure Holdings）的独资子公司。它周二（5月31日）到巴黎向国际商会（International Chamber of Commerce）提交要求进行仲裁。

它的索偿涉及PWA在2007年12月与它签订的合同，负责设计、建造、经营和维护卡塔尔的北多哈污水处理厂。吉宝披露消息时指出，PWA推行新额合约框架后，于2020年7月终止与KSES的这个合同，当时这个污水处理厂项目处于经营和维护阶段。

上述索偿数额并不包括KSES索偿的延迟成本和其他相关成本，这些成本还有待确定数额。KSES预期仲裁程序至少需要三年完成。它打算继续与PWA接触，讨论和睦的解决方案。

吉宝基础设施预期，这起仲裁对它的营运和现财年业绩并不会有任何重大的影响。吉宝企业预期提交要求进行仲裁，对公司现财年的每股盈利和每股净有形资产值不会有任何重大的影响。

吉宝企业周二股价涨1.62％，闭市报6.89元。