（早报讯）美国隔夜股市在5月份最后一个交易日全面收低。道琼斯工商指数跌223点或0.67%，标普500和纳斯达克指数跌0.63%和0.41%。

新加坡海峡时报指数昨天（5月31日）微跌6.43点或0.2％，闭市报3232.49点。海指在5月份共跌124.41点或3.71％，是今年来海指最大的单月跌幅，应验了股市“5月魔咒”或“五月清仓离场”的说法。

今天是6月份首个交易日，大部分主要亚太股市开盘都上扬。日本、韩国和澳大利亚股市目前的涨幅介于0.26%至0.61%。

今日本地可关注股票：

1. 新电信（Singtel）和发展商联实集团（Lendlease）合作，将新电信的电信中心（Comcentre）总部大厦重新发展为价值30亿元的下一代地标，有望成为新加坡首个从设计到施工再到运营，都落实碳中和的项目。

双方已同意为重建项目成立一家合资公司，其中联实将在2024年认购合资公司49%股权，新电信持有其余51%股权。在2024年左右，合资公司将向新电信支付16.3亿元的土地开发成本，新电信负责项目的发展溢价（differential premium）。

联实将提供开发、建设和后续的物业和资产管理服务。重建项目的总楼面面积超过11万平方公尺，包括两栋20层高的甲级办公室。

作为主租户，新电信预计将占据新项目总空间的30%。重建项目预计于2028年完成。

2. 伟盛有限公司（GS Holdings）要求暂停交易。

3. Swiber控股披露，现年77岁的John Francis Swinden将于今年11月30日，卸下集团总裁和主席职务。他继续留任公司董事。

Swiber也指出，公司已经完成了内部重组，将资产转移到New Swiber集团。

4. 营养屋国际（NutryFarm International）截至今年3月底的第二季和半年都陷入亏损，第二季亏损大约391万港元（约68万新元）、半年亏损1171万港元。