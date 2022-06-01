房地产行业推动采用地理空间技术 提高生产力

文 /
黄贝盈

发布 / 2022年6月1日 11:15 AM

更新 / 2022年6月1日 11:26 AM

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（中）6月1日在活动上见证新加坡土地管理局和新加坡产业发展商公会的谅解备忘录签署仪式。左为产业发展商公会会长谢仰丰，右为土管局局长刘显扬。（何家俊摄）
文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（中）6月1日在活动上见证新加坡土地管理局和新加坡产业发展商公会的谅解备忘录签署仪式。左为产业发展商公会会长谢仰丰，右为土管局局长刘显扬。（何家俊摄）

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（早报讯）本地房地产行业探讨更多采用地理空间技术，例如在前期规划中借助3D模型评估最适合安装太阳能板的位置，以及在项目动工前抢先向潜在买家模拟出不同方位的视野等，从各个发展阶段着手提高生产力。

新加坡土地管理局和新加坡产业发展商公会今天（6月1日）在地理空间和定位科技会展“Geo Connect Asia 2022”上签署谅解备忘录，推动地理空间技术的使用与创新。

通过这次的合作，双方将共同促进业界对地理空间技术的认识，并通过开办活动和能力建设项目，解决房地产及相关行业面对的挑战。

土管局局长刘显扬在会展上致辞时指出，土管局下来也会探讨与发展商合作，将它们新推出项目的3D模型结合进多功能地图OneMap，以更动态的形式展示产业面貌，包括窗外视野和阴影投射。

担任主宾的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉致辞时也说，随着地理空间的使用渗透到人们的日常生活，我国致力于推动这方面的发展。

放眼国外，唐振辉说，新加坡能与各国伙伴联手，利用地理空间技术与解决方案创造出更大的价值。“区域内，我们能与亚细安伙伴紧密合作，推动地理空间技术的使用，并且建立人才库以应对未来的需求。”

为期两天的会展今早在滨海湾金沙会展中心拉开序幕，活动混合线上线下的模式进行，预计迎来逾2000人参与。逾40家来自多个国家的公司也在现场展出各自的最新技术与解决方案。

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