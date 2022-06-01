房地产行业推动采用地理空间技术 提高生产力

（早报讯）本地房地产行业探讨更多采用地理空间技术，例如在前期规划中借助3D模型评估最适合安装太阳能板的位置，以及在项目动工前抢先向潜在买家模拟出不同方位的视野等，从各个发展阶段着手提高生产力。

新加坡土地管理局和新加坡产业发展商公会今天（6月1日）在地理空间和定位科技会展“Geo Connect Asia 2022”上签署谅解备忘录，推动地理空间技术的使用与创新。

通过这次的合作，双方将共同促进业界对地理空间技术的认识，并通过开办活动和能力建设项目，解决房地产及相关行业面对的挑战。

土管局局长刘显扬在会展上致辞时指出，土管局下来也会探讨与发展商合作，将它们新推出项目的3D模型结合进多功能地图OneMap，以更动态的形式展示产业面貌，包括窗外视野和阴影投射。

担任主宾的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉致辞时也说，随着地理空间的使用渗透到人们的日常生活，我国致力于推动这方面的发展。

放眼国外，唐振辉说，新加坡能与各国伙伴联手，利用地理空间技术与解决方案创造出更大的价值。“区域内，我们能与亚细安伙伴紧密合作，推动地理空间技术的使用，并且建立人才库以应对未来的需求。”

为期两天的会展今早在滨海湾金沙会展中心拉开序幕，活动混合线上线下的模式进行，预计迎来逾2000人参与。逾40家来自多个国家的公司也在现场展出各自的最新技术与解决方案。