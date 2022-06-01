中国放宽防疫为股市注入乐观情绪 市场仍难摆脱通胀阴影

（早报讯）中国放宽防疫限制措施，为市场注入一些乐观情绪。然而，世界各地的通货膨胀率居高不下，中央银行会否为了抑制通胀导致经济衰退的不确定因素仍笼罩市场。亚洲股市起落参半，本地股市上午起18.5点或0.57％。

本地股市连日来试图突破3250点的阻力水平。今天（6月1日）截至中午，新加坡海峡时报指数勉强回到阻力线以上，报3250.99点。

日本和澳大利亚股市上扬0.64％和0.05％，香港股市下跌0.67％。

IG市场策略师叶俊荣指出，市场似乎仍受到通货膨胀的不确定因素所影响。

部分原因是欧洲计划禁止从俄罗斯进口石油，俄罗斯也因为一些欧洲买家不愿意以卢布付款，切断天然气供应。初步数据显示，欧元区5月份的通胀率为8.1％，从4月份的历来最高纪录7.4％，进一步上扬。

另外，中国经济重新开放，可能刺激石油需求增加，估计能源成本更长时间维持在高价位。不过，叶俊荣认为，中国放宽防疫措施，经济活动逐渐恢复正常，能为股市注入一些乐观情绪。

法国兴业银行（Societe Generale）分析师朱克斯（Kit Juckes）指出，市场已经预期英国、美国、瑞典、澳洲和加拿大的央行将在6月份加息。

朱克斯说：“投资者越是关注通胀数据和央行的行动，市场接下来越有可能趋于避险，而对美元来说则是另一个走强的开端。”

美国总统拜登于美国时间周二和美国联邦储备局主席鲍威尔会面。拜登在会议前的简短讲话中说，他与鲍威尔和财政部长耶伦会面，“讨论我的首要任务，那就是解决通货膨胀的问题”。

据报道，拜登在会议中强调，他尊重联储局是独立机构，也尊重联储局打击通胀的决策。

尽管联储局的加息路径已经明确显示将在6月和7月各加息50个基点，市场目前不确定联储局会否在9月至12月放慢加息步伐。