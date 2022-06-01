马国活鸡禁出口首日 超市巴刹仍有鲜鸡供应

（早报讯）由于进口商已在马来西亚暂时禁止活鸡出口前加紧进货，今天（6月1日）禁令生效后，本地消费者仍可在超市和巴刹买到冷冻鸡和鲜鸡，不过有鸡肉摊贩指后天起一旦供应商无法供货，会选择休息直到马国禁令解除。多数消费者和食客都指能接受冰冻鸡。

记者今早走访义顺一带数间超市和巴刹，发现超市鸡肉供应充足、价格稳定，也没有出现抢购人潮。在义顺4道第848座组屋底层售卖鲜鸡的摊贩黄爱玲（58岁）说，今天所卖的货是昨天禁令生效前宰杀的鸡只，供应不受影响。

有摊贩后天起暂时停业

庙弯巴刹唯一的生鲜鸡肉摊负责人黄桂花（65岁）透露，今早有卖剩一些鸡肉，明天会继续开档，但后天起就会暂时停业。由于鲜鸡之前已调整价格，受访摊贩指没再进一步涨价，目前整只肉鸡价格介于8至16元，视重量而定。

禁出口令涵盖所有肉鸡、甘榜鸡和有机鸡

另一方面，新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就向《联合早报》证实，马国活鸡禁出口令涵盖所有肉鸡、甘榜鸡和有机鸡。他指短期内没活鸡供应，迟些冰冻鸡价格也可能上涨。

本地业者亚齐纳（Aqina）农场的发言人洪先生说，原以为自家农场饲养的有机甘榜鸡仍可进口，但最新情况是完全禁止出口。

作为应对措施，亚齐纳已寻找其他替代来源，包括与泰国供应商洽谈进口鸡只，但确实数量和日期尚未定案。发言人说，农场六成的进口属于一般活鸡，剩下的四成则是有机甘榜鸡。亚齐纳在柔佛有自己的农场，并提供价格较高的有机鸡给精品超市和米其林餐厅。