撞死电动脚车骑士 男子监六周

（早报讯）准理工生开学前当送货司机，刚上班一周就在货车开出组屋停车场时，撞上五旬电动脚踏车骑士，造成对方头部受重创，昏迷两天后不治。准理工生今早（6月1日）被判入狱六周，吊销驾照八年。

这起致命车祸发生在2020年2月18日晚上7时，地点是裕廊西1道大牌537座组屋附近。

被告莫哈默·阿德哈姆（24岁）案发时刚送完货，他驾着一辆小货车准备右转开出停车场时没留意路况，与从右侧骑着电动脚踏车（PAB）行驶而来的55岁男受害人相撞，抵触一项交通法令。

案情显示，被告在等待进入理工学院期间，找了份送货司机的工作，但上班仅一周就遇到了上述事件。

撞击导致原本在第二条车道行驶的受害人摔落在第一条车道，被告立即下车查看。受害人当时虽有呼吸，但已昏迷，随后被救护车送往国大医院急救。男伤者被诊断出脚跟处骨折，头部也严重受创，他在两天后不治，死因为头部重创。

受害人也是一名送货员，根据他的遗孀透露，受害人事发时可能是准备回家，或是给儿子打包晚餐，不料却在途中遭遇不测。

控方指出，被告未留意路况酿祸，要求判他坐牢一至三个月，并吊销驾照至少八年。

被告的代表律师求情时表示，被告当时没超速，事后也下车查看受害人，希望减轻刑罚。