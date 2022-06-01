我国设新中心提升消费者和企业对数码科技的信任

（早报讯）消费者使用创新科技服务和产品时难免会担心数据泄露或安全隐私的问题，我国设立新中心研究可提升数码信任的科技，包括能用来评估系统可信度的方案，让消费者和企业能更安心采用。

名为“Digital Trust Centre”的新中心会设在南洋理工大学校园内，除了研究备受信赖的科技方案，中心也会负责培训人才以及推动与公共和私人领域的合作。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今天（6月1日）为新加坡亚洲科技会展人工智能会议开幕时说，科技演变的同时也会有新风险不断出现，除了建立可靠的基础设施以外，我国也须要投资可提升信任的科技，才能跟上或走在科技发展的前端。

她以人工智能为例，指人工智能系统须依赖数据才能运行，但一些用户会想知道这些系统如何收集、管理和使用他们的个人数据。“要提升用户对人工智能的信任，除了加强治理，也必须确保数据系统同样备受信赖。”

资讯通信媒体发展局和国立研究基金会将拨出5000万元资助新中心。中心会同其他本地大学和研究机构共同研究可提升数码信任的科技，以及如何将研究成果转化成市场可采用的方案。

杨莉明说，中心会集中研究可信数据共享与计算、数码身份以及可评估系统可信度的算法。除了本地伙伴，中心也会同公共和私人领域的国际伙伴合作。

根据资媒局发的文告，中心会提供沙盒环境让企业试用这些科技，学习如何解决数据共享的挑战。中心也会为100名科研人员提供数码信任方面的培训。