逾70家企业加入数码基础设施SGTraDex

（早报讯）逾70家企业加入数码基础设施SGTraDex以提升我国供应链效率，到2026年，这些业者料能在三个初始项目中获得约1亿元价值。

最显著用例便是燃料供应（bunkering）领域数码化，整体运作将更加透明和便捷，文书处理的时间大幅缩短。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今天（6月1日）在新加坡亚洲科技会展场外的SGTraDex开幕仪式上讲话时，宣布启动SGTraDex。

她说，代表整个供应链生态系统的利益相关者已加入，包括银行、船运商、运输商和贸易商。根据目前参与者，三个项目料到2026年将获得约1亿元的价值，“随着更多参与者的加入，这一数字会增长。”

她强调，如果没有公共和私营部门携手共同创建解决方案，这是无法达成的。

SGTraDex的概念最早是源自关注供应链数码化的“新加坡群策群力行动联盟”（AfA）。这个数码基础设施目前由SGTraDex Services和SGTraDex Technologies两家公司共同运营，前者属于资讯通信媒体发展局（IMDA）和私人领域的合资公司，负责业务拓展和采纳、产品管理等，后者由资媒局完全持有，负责运营和维持科技基础设施。

除了燃料供应领域数码化，另外两个用例是通过SGTraDex共用监管、物流和贸易等方面的数据，来协助供应链业者优化货流运作，以及提升各方对贸易金融的信心。