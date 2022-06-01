两只法斗犬车内中暑死亡 女训练师判罚款及吊销执照半年

（早报讯）忙着用手机上联系前顾客，女训练师下车锁门就离开，忘了车上还有两只法国斗牛犬。两只可怜的斗牛犬，大白天被关在车里一个半小时，双双中暑死亡，女训练师因此被判罚款8000元和吊销执照半年。

被告沈芯慧（30岁，译音）面对两项触犯动物和飞禽法令的控状，控方以其中一项提控，另一项交由法官下判时一并考虑。

法官今天（6月1日）下判时说，人难免有健忘的时候，但这有些时候可能会造成严重后果，导致类似这起案子的遗憾事，法庭必须作出吊销执照的惩罚以便发挥阻遏作用，避免其他训练师犯同样的错。

被告闻判后通过代表律师向法官申请以每月2000元分期付款，并针对吊销执照的刑罚提出上诉。

律师指出，为狗儿提供训练是被告的唯一生计，她还得照顾年迈父母，吊销被执照，一家人也将陷入手停口停的困境。

根据案情，这两只法斗犬的女主人在2020年1月请被告帮忙提供训练和寄宿服务，让它们在训练期间与被告住在一起。

同年8月25日下午1时45分，被告在结束训练后，如常把两只法斗犬载回家。半小时后，被告抵达公寓住家，把车停在露天停车场。

就在这时，被告看到一名前顾客的社交媒体贴文，指他的宠物狗被另一只狗咬伤。被告看到贴文后联系前顾客，结果忘了车上还有两只斗牛犬，直到下午4时30分才猛然想起。

被告即刻下楼查看，发现两只法斗犬都已失去意识。被告于是开车把斗牛犬载到附近的兽医诊所抢救，可是为时已晚，两只斗牛犬都已断气。

验尸报告也证实两只斗牛犬死于中暑。