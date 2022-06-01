大东方控股立下于2025年之前实现净零新目标

（早报讯）大东方控股（Great Eastern）立下可持续发展新目标，要于2025年之前在营运方面实现净零（net zero）。

集团在今天（6月1日）发表的2021财年可持续发展报告中指出，为了达成这个目标，集团将致力于避免或减少排放、使用更少的天然资源，并在旗下网络和生态系统中提倡为环境负责。

集团将在可行的情况下，为办公楼采用可再生能源，并且计划采购可信赖的碳信用额度，以抵消剩余的和不可避免的排放。

集团自2017年以来一直呈报与可持续发展相关的表现。从那时起，它尽量把营业造成的碳足迹减至最小，并以2019年作为运营中的排放基准。

大东方的可持续性方针旨在解决环境、社会和治理（ESG）问题，具体做法是把可持续发展纳入公司运营方式，以及投资组合和保险业务。

集团在2021财年的主要可持续发展成就，包括推出集团首款绿色人寿保险产品GREAT Green SP，以及与特需信托机构（Special Needs Trust Company，简称SNTC）合作，让SNTC受益人的家长可获得平价保险，解决有特殊需求儿童的长期护理费用。

集团在环境、社会和治理方面都做出努力。环境方面，集团从2019年至2021年的运营碳排放减少了20%。

社会方面包括集团的保险计划为受疫苗副作用影响的本地和马来西亚居民，提供超过800万元的保障。

至于治理方面，集团也推行了与可持续发展供应商联系的做法，以及持续在投资组合中扩大结合ESG元素。