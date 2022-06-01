5月本地股票回购创下26个月新高

（早报讯）本地股市下滑促使上市公司加大股票回购力度，在新加坡第一上市的公司股票回购额在5月份创下26个月新高，达到3亿2783万元。

新加坡交易所统计的数据显示，29家本地第一上市的公司在5月回购总3亿2783万元的股票，同比增长260.4％，回购额仅次于2020年3月的5亿零100万元高峰。

吉宝企业（Keppel Corp）高居榜首，回购了1552万股，占已发行股票的0.96％，回购额达1亿零465万元。

凯德投资（CapitaLand Investment）和丰益国际（Wilmar International）紧跟其后，回购量分别为1941万股和1303万股，回购额为7381万元和5600万元。

若以今年首五个月来看，在新交所第一上市的公司总回购额达6亿7100万元，同比大涨144.9％。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）接受《联合早报》访问时说，股市受到国际宏观因素影响而下滑时，回购活动往往会增加。

他说：“海峡时报指数在5月下滑3.7％至3232.49点，不过，5月是派息的重要月份，总回报率是负2.8％。海指在5月跌至单月新低，在5月中下滑达5.7％，但之后回升2.1％至3200点以上。”

尽管如此，海指在今年首五个月的总回报率达到5.6％，在全球各个发达市场中的表现最佳。

FSMOne.com研究及投资组合管理部高级研究分析员陈怡瑾认为，另一个原因可能是企业高层希望趁近期股价下滑而吸购，以累积库存股（treasury share）。她受访时说：“这可能显示，这些公司有多余现金，而回购股票可能是为了长期资本管理用途、职员薪酬配套或减税。”

虽然管理层能把现金资本以派息的方式吸引股东继续持股，以支撑股价，但多数公司会尽量维持往年的派息，因此可能会选择回购股票来支撑股价，而不是提高派息率。

5月的回购数据不包括银湖寰宇（Silverlake Axis）以每股0.33元买入1亿7023万股的回购行动。霍维指出，这是因为回购计划早在今年3月宣布，但总额达5618万元的回购行动在5月执行。