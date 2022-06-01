康宁河湾批售交易 一买家8500万元买20单位

（早报讯）去年推出的房地产降温措施，虽将外国买家的额外买方印花税（ABSD）调高至30％，却似乎没有抑制一些外国超级富豪对本地楼市的兴趣。

据《联合早报》了解，位于福康宁地区的康宁河湾（Canninghill Piers）几天前出现成批出售交易，来自中国的买家一次过买了该项目共20个单位，全是三卧房和四卧房的大户型单位，总交易额超过8500万元。

据悉，这名买家可能还准备买多10个单位，使到总交易额超过1亿元。这也意味着仅这笔交易，这名买家可能为我国政府贡献约3000万元的税收。

交易是由ERA产业所促成，该公司受询时不予置评。

受访市场人士和分析师表示，冠病疫情限制正逐步放宽，促使更多外国买家回流本地楼市。特别是全球局势仍不稳定，新加坡向来被视为房地产投资的避风港，预料会引来更多外国买家。

所谓成批出售（bulk sale），通常是发展商以低于市场的优惠价格，让买家有如“打包”般一次过买下项目数个单位。

博纳产业（Propnex）集团高级总监符策铭接受《联合早报》询问时说，他带领的康宁河湾销售团队接获发展商通知，一名买家下单预订了其中21个单位，基本上可说是把项目的剩余三卧房和四卧房单位一次买光。

他说：“这名买家一次过买下这么多单位，显示了本地楼市对许多富豪仍具强大吸引力。事实上，今年3月不少外国买家已开始回流，像我有一名客户最近就买了圣淘沙别墅。”

据熟悉交易情况的房地产业内人士透露，这名买家来自中国福建，不过他买房资金是从印度尼西亚转入新加坡，而他最终买入的单位共20个，其中10个是价格介于310万元至330万元的三卧房单位，另外10个是价格介于530万元至560万元的四卧房单位，总交易额超过8500万元。

这名不欲透露姓名的业内人士说：“据我所知，买家现在还在考虑买多10个单位，使得他的买房总交易额估计超过1亿元，单单是他得支付的ABSD就达3000万元了。”

政府去年推出降温措施，将外国买家的ABSD从20％直接调高到30％。今年前四个月外国买家共购买了134个单位，比去年同期减少了约30％。

不过自政府在4月进一步放宽防疫措施，外国买家交易也回升，4月共买入58个单位，显著高于首季每月平均的25个单位，占当月总销量9％，是2020年1月以来的最高比率。

合登房产集团（Huttons）研究主管李思德说：“现在外国一些地方局势依然不稳定，不少国家也受到通胀高涨问题影响。相比之下，新加坡通胀影响相对不大，利率较全球来得低，在全球市场动荡之际，被视为投资避风港，使得本地楼市继续吸引外国买家。”

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部总监孙燕清认为，不少外国买家还是青睐本地私宅，因此当4月我国防疫措施放宽后，这些买家都纷纷回流。

她说：“据我所知，不少外国富豪因当地政治和商业局势变化，已移民到新加坡申请成为公民或永久居民，所以外国买家实际交易数额可能比官方数据来得高。”