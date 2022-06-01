假投资真骗钱 五年骗27人近166万元 女子入狱89个月

（早报讯）无执照开设外汇交易投资公司，还隐瞒破产身份到处招摇撞骗，49岁女子五年内骗走27人近166万元，今天（6月1日）被重罚入狱89个月。

被告余格蕾丝（Grace Yee）面对21项控状，包括八项诈骗、四项触犯破产法令和三项失信等罪名。控方以其中七项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告早在2006年就因赌博和投资不善而破产，直到2012年才获准解除破产令。短短两年后，被告又因生意失败和过度消费等原因，再次破产。

2015年1月，被告结识本地某房地产投资机构女职员沈兰珠，并提议合开一家投资公司。两个月后，被告和沈兰珠，以及沈兰珠的丈夫王国强一同创立了Greenwich Capital有限公司。

三人本来应该分工合作，沈兰珠负责公司行政事务，王国强专门募集资金，再交由被告进行外汇交易。然而，被告在接下来的一年里，从20名顾客的逾177万元资金中挪用了近120万元，用在偿还债务和个人消费上，其中16名受害顾客是沈兰珠和王国强的亲朋戚友。

由于一直无法获得预期的投资收益，一名顾客在2016年11月10日报警。被告于12月13日被捕，但获准保释外出。

调查期间，被告继续以提供外汇交易投资为诱饵到处寻找新猎物。2018年8月，被告在职场平台领英（LinkedIn）说服杨元彬及其他四人募集约16万7700元进行投资。被告还签下担保书，向这些投资人保证不论投资收益如何，投资的本金都能保本，但被告钱一到手就悄悄把近15万元放进自己口袋。

被告也在隐瞒破产身份的情况下，分29次向杨元彬借了6万7120元。杨元彬追债时，被告就谎称计划卖出自己在柬埔寨的房产来还债，但仍需要再向对方借一些钱来完成房屋出售，杨元彬因此又借了近5万4000元给被告。

实际上，被告根本就没有在柬埔寨置产。为了进一步取得杨元彬的信任，被告在2019年1月1日谎称她刚收到柬埔寨卖屋所收的款项，已经能够还款，并发给他一张自己正把支票存进银行的照片。

杨元彬后来还应被告要求，签署授权书指派一家本地律师事务所，在一起由一位Greenwich客户发起的民事诉讼中代表被告，白白替被告支付5万5000元的律师费。

此外，被告也对经常载送她的豪华轿车司机下手，谎称自己的信用卡无法用于外汇交易，希望对方借出信用卡，并承诺原银奉还。被告在2020年1月里花费对方近3万元，致使他欠下4万余元卡债。

法官下判时斥责被告贪得无厌，在欺骗投资人的同时还挪用前投资人的资金，就连在保释期间也不收敛，可见她不知悔改，应予严惩。（人名译音）