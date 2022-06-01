日本首相岸田文雄将在今年香会发表主旨演讲

（早报讯）日本首相岸田文雄将出席6月10日在新加坡举行的香格里拉对话并发表主旨演讲。

英国智库国际战略研究所（IISS）今天（6月1日）在网站宣布这个消息。

今年的香会，在俄罗斯入侵乌克兰和中美竞争加剧的背景下举行，为40多个国家的代表提供了与全球国防政策制定者进行面对面讨论的重要机会。IISS亚洲区执行长詹姆斯·克拉布特里（James Crabtree）说，在全球地缘政治紧张局势加剧的时候，日本在安全领域扮演着越来越重要的角色。

“自上任以来，岸田首相一直是位精力充沛的外交领袖，与亚洲、欧洲和北美的伙伴进行接触。他的主旨演讲将就日本不断变化的战略前景、乌克兰战争的区域影响，以及应对亚太地区诸多紧迫安全挑战的最佳方式发表重要声明。”

《日经新闻》上个月报道，在俄罗斯入侵乌克兰和中国在海上的强势表现下，岸田文雄可能呼吁西方和亚洲的国防官员加强国际合作。这是2014年以来，首次有日本首相出席香会。

我国总理李显龙也刚在上个月到日本东京进行工作访问，并会见了岸田文雄。两位领导人当时谈到国际和区域局势发展时，重申了维持开放和包容的区域架构至关重要。

连续两年因冠病疫情停办的第19届香格里拉对话，将于6月10日至12日在香格里拉大酒店举行。IISS预计，约有500名来自世界各地防务机构的代表将亲自出席。

香格里拉对话被广泛视为亚太地区最前沿的防务与安保峰会，云集世界各地的防长、高级官员和安保专家，围绕区域防务和安保的重点课题展开讨论。