金管局和金融业年底将进行气候压力测试

(早报讯)新加坡金融管理局和我国金融业已开始使用绿色金融网络(Network for Greening the Financial System,简称NGFS)的气候情景分析,估计今年底将能够进行简单的气候压力测试,有助发现需要进行哪些方面的调整。

金融管理局局长孟文能(Ravi Menon)周三(6月1日)晚上在国际货币基金组织(IMF)举办的政策对话会上透露这个消息。孟文能也是绿色金融网络的主席。

对话会的主题是“亚洲与太平洋的气候相关金融风险和绿色融资”,会上参与讨论的还有南太平洋岛国萨摩亚(Samoa)央行行长梅娅娃(Maiava Atalina Ainuu-Enari)、马来西亚中央银行总裁诺珊霞(Nor Shamsiah Mohd Yunus)以及国际货币基金组织副总裁李波。

孟文能在对话会上提到金管局和各国央行在这方面的政策时说,首先是要建立我国金融体系抵御环境风险的能力。巨大的风险正在来临,但没人知道何时到来和风险有多大,但确实正在到来,因此金融体系须要做好准备。

金管局和许多管制者都在致力于环境风险,发布《环境风险管理准则》并在金融业全面推行,包括银行、保险公司、资产管理公司和资本市场业者,涵盖风险管理、清晰有用的信息披露以及有效的治理和策略。

第二是气候情景分析和压力测试。孟文能说,气候压力测试是一种非常棒的集中思维的方法。在这类不知道会发生什么事、预测并没意义的情况下,想象碳价在全球飙升至200美元、想象某地区气温升高或水平线上升的程度,作为一家金融机构将会如何?它的资产组合将出现怎样的情况?

他说:“我们现在正开始在金管局和我国金融业使用NGFS的气候情景分析,到今年底时我们将能够进行一些非常简单的压力测试。我认为这可促使我们专注于要进行哪些调整。”

谈到NGFS今后12个月的要务时,孟文能说,NGFS将探讨货币政策应该如何考虑到气候变化。这是新的领域。

他指出,NGFS将专注于关键过渡风险或新兴风险的宏观经济模型,以便能够分析对经济的冲击。NGFS也将探讨气候相关的政策调整,以及央行的货币运作本身是否可能支持过渡到净零。

另一新领域是自然风险。NGFS希望把与自然相关的金融风险考虑带入主流。因为自然界生态系统很大程度上决定了空气、水和食物的供应。这是个完全与气候风险不同的环境风险。NGFS希望让这个风险更可追踪,专注于与金融风险有关的方面。