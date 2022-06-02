（早报讯）宏观经济带来的不确定因素继续影响投资情绪，亚洲股市昨天（6月1日）起落参半，本地股市全日上涨11.51点或0.36％，闭市报3244点。

分析师预期，本地股市短期内处于横摆状态，下来几天公布的美国经济数据将备受关注。

市场担心全球经济情况，美国隔夜股市在6月首个交易日再现震荡，标普500指数跌0.75%，纳斯达克指数跌0.72%，道琼斯工商指数跌0.54%。

本地今天值得关注的股票：

*华侨银行（OCBC）今早宣布在全球中期票据计划（300亿美元）下发行票息率定为3.90%、总额5亿新元的永久资本证券，可于2027年首次赎回。发行资本证券所得款项净额将用作华侨银行的一般企业用途。

*康福德高（ComfortDelGro）今天宣布在澳大利亚的子公司赢得澳洲北领地政府的六年合约标案，将在地区内成为公共巴士交通服务的唯一运营商。

*凯德投资（CapitaLand Investment）旗下的雅诗阁将收购它在悉尼的首个lyf共享公寓。这项收购将通过私募基金雅诗阁服务公寓全球基金（Ascott Serviced Residence Global Fund，简称ASRGF）进行。

位于悉尼的lyf共享公寓属于永久地契，将名为lyf Bondi Junction Sydney，共有197个单位，定于2024年开业。

*方圆集团（ValueMax）宣布今天在交易平台ADDX Exchange推出CP计划下的第三批数码证券。

第三批发行票息率定为每年3.0%，从发行日算起三个月到期。公司预期向合格投资者及机构投资者集资1000万元至2000万元。

*星和（StarHub）委任阿尤什·夏尔马（Ayush Sharma）为首席技术官，在突破性技术和行业首创产品方面拥有20多年经验的他将负责推进集团的网络转型计划，以加速业务增长。该股收报1.25元，涨0.81％。

*新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）发布截至去年12月底的2021下半财年和全年业绩。销售成本上涨、其他营运收入减少以及一些营运开销增加，拖累全年净利大跌47.1％至51万元。全年营收则增加26.1％至2777万元。

*胜科工业（Sembcorp Industries）独资的胜科能源（上海）控股公司，已完成向CGN Capital Partners Infrastructure Fund III及相关公司收购在中国运营风能和太阳能光伏（PV）投资组合的98%权益。该股跌0.7％至2.83元。