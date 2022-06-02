罗厘藏13只猫狗 司机闯关被拦截

（早报讯）13只猫狗分别藏匿在床褥下和工具箱内，一名马来西亚籍罗厘司机企图把它们私运进新加坡，结果在大士关卡被执法人员拦截。

移民与关卡局昨晚（6月1日）在面簿发文说，执法人员周一（5月30日）在大士关卡截查一辆运送预制混凝土进入新加坡的马国注册罗厘时，发现里头暗藏13只猫狗。其中，12只狗被藏在床褥下，一只猫则藏在工具箱内。

马国罗厘私运13只猫狗，其中12只狗藏在床褥下，一只猫则藏在工具箱内。（取自移民与关卡局面簿）

涉案司机助查 猫狗隔离照顾

涉案的马来西亚籍司机被转送至国家公园局属下动物与兽医事务组（Animal & Veterinary Service）接受进一步调查，搜获的猫狗则被隔离照顾。调查还在进行中。

根据动物和飞禽法令，无执照进口任何动物，罪成可被判罚款最高1万元、坐牢最长一年，或两者兼施。

移民与关卡局提醒，边境是新加坡的第一道防线，当局将继续保持警惕，阻止不法之徒企图走私任何物品进入我国。

有意购买宠物的公众，也受促到持照的宠物店或养殖场购买，并确保宠物的健康和福利获得保障，且符合当局设下的规定。公众若有任何涉嫌进行动物走私活动的线索，可拨打1800-476-1600向公园局举报，所有信息将保密。