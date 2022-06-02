王瑞杰：企业要蓬勃发展 应具备左右逢源能力

（早报讯）在瞬息万变的世界中，企业若要继续蓬勃发展，就应具备左右逢源的能力，一方面应对当前挑战并在必要时调整发展策略，另一方面留意长期趋势转变并为之做好准备。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今天（6月2日）在国际商业机器（IBM）活动Think Singapore的开幕仪式上讲话时，强调企业必须不断重塑自身业务，挑战极限，以应对科技和全球局势变化带来的颠覆干扰。

他也呼吁企业继续加强创新能力，以及积极通过合作伙伴关系不断创造价值。

他说：“创新不只是一个流行语，而是持久竞争优势的真正来源。企业要实践创新，人力资本至关重要，因为它们需要以广泛熟练技术员工为基础，才能发挥出科技和创新的最大潜力。”

为深化我国创新和研发能力，我国已为“研究、创新与企业2025计划”（RIE2025）拨出250亿元，支持具有变革潜力的数码技术研发，如人工智能、网络安全和量子计算领域。

王瑞杰前天（5月31日）也在第二届新加坡亚洲科技会展上宣布，我国将加强量子计算这方面的投资，通过两个新项目，培养人才，并在更多领域运用这项创新科技。

他在今天会上说，他希望政府投资将能催化私人企业加强创新活动。例如IBM就设立了工业4.0工作室和进行量子计算方面研究，并与新加坡国立大学进行合作。

王瑞杰说：“所谓创造价值，并不是单一公司或研究机构提出自己的发明和创新，它必需通过伙伴关系和合作才能释放最大价值。”

他鼓励本地企业之间相互合作，以及跟其他利益相关者如大学和研究机构展开合作，进行更多研发与创新。“”这样，我们将能利用科技潜力来应对共同的挑战，抓住新的机遇，改善大家的生活。”