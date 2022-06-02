国庆庆典恢复往年规模 公众可抽签索票

（早报讯）今年国庆庆典将恢复疫情前的规模，8月9日滨海湾浮动舞台可迎来最多2万6000名观众。主办方也将在国庆日前的周末在五个邻里举行庆祝活动，让全民一起为国家庆生。

2022年国庆庆典筹委会今早（6月2日）召开记者会介绍今年的国庆主题、标志和活动安排。今年国庆庆典将恢复国民教育演出，公众也能抽签索取两场预演和正式演出的门票，详情将在之后公布。

至于今年有多少观众能够出席庆典，筹委会主席吴培铭准将指出，由于过去两年的庆典都受到疫情限制，今年庆典的规模将尽可能恢复至往年的水平。据悉，浮动舞台最多可容纳约2万6000名观众。

为了让更多公众能够参与庆典，筹委会也将同人民协会合作，在8月6日和7日于全岛五个邻里举行一系列适合全家大小的庆祝活动，包括展示新加坡武装部队和内政团队的装备，公众最喜爱的项目之一红狮跳伞也将在8月7日降落在另外两个组屋区。具体地点将在之后公布。

国庆日当天在滨海湾浮动舞台举行的庆典上，观众将能欣赏到武装部队和内政团队的检阅典礼、海陆空三军联合呈献的表演、红狮跳伞、多媒体舞台表演以及烟花环节。

悬挂巨型国旗的契努克和F-16战斗机也将飞过邻里上空，当晚的压轴好戏烟花秀也将如去年一样在五个邻里地点同步绽放。

今年国庆庆典的主题是“万众一心，携手前进”（Stronger Together, Majulah!），呼吁国人团结一致，朝着更美好的未来前进。

虽然今年国庆庆典的规模将恢复，但筹委会不会掉以轻心，将继续实行安全管理措施。参与庆典的表演者都必须完成疫苗接种，而观众也须遵守当下的抗疫管理措施。筹委会也会密切关注局势并保持灵活性，在必要时制定应急措施。