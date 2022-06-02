涉快速公路酒驾逆驶 26岁男子被捕吊照

（早报讯）疑喝酒后凌晨在快速公路逆向行驶，26岁男子涉危险驾驶和酒驾被捕。

警方今早（6月2日）发文告说，当局在周一（5月30日）凌晨4时零6分接获通报，指一辆车子在朝往机场林荫道方向的泛岛快速公路（PIE）上逆行。根据网上流传的视频，涉案的红色汽车当时行驶在第二条车道，打着高光灯和双闪灯逆向行驶，目击整个过程的一名男司机吓得惊呼：“我的天！有没有看到那辆车？他从这边来。”

经过追踪调查和调阅警方电眼画面，交警在案发的12小时内锁定嫌犯身份，并逮捕一名26岁男子。涉案车子已被扣押，男子的驾照也被立即吊销。案件仍在调查中。

根据公路交通法令第64（1）条，危险驾驶的罪名一旦成立，可被判罚款最高5000元，或监禁不超过12个月，或两者兼施。重犯者则将被判罚款最高1万元，或监禁不超过两年，或两者兼施。违例者也可能被吊销所有驾驶执照。

根据公路交通法令第67（1）条，酒驾的罪名一旦成立，可判罚款介于2000元至1万元，或坐牢不超过12个月，或两者兼施。重犯者则将判罚款介于5000元至2万元，以及坐牢不超过两年。

危险驾驶和酒驾违例者也可能被吊销所有驾驶执照。

警方提醒，酒后驾驶是极其危险和不负责任的行为，更有可能造成严重或致命的交通事故。驾驶者须时刻遵守交通规则，确保公路安全。对于违规者，交警将毫不犹豫依法处置。