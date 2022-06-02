本地股市周四早盘跌0.39%

（早报讯）市场等待美国联邦储备局周五发布非农就业数据和本月中旬的加息宣布，华尔街股市在6月首个交易日下挫，使得区域股市今天（6月2日）早盘大多下滑。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数跌12.59点或0.39%，报3231.41点。

全场成交量5亿7240股，总额4亿5376万元。上升股152只，下跌股204只。

海指成分股八只上扬，17只下跌，五只持平。

领涨的成分股是扬子江船业（Yangzijiang Shipping）和新科工程（ST Engineering）。扬子江船业起0.53%，报0.945元，新科工程起0.48%，报4.15元。

领跌的成分股是怡和合发（Jardine C&C）和新翔集团（SATS）。怡和合发跌1.67%至28.94元，新翔集团跌1.41%至4.20元。

区域股市跌多升少，印度尼西亚以1.58%的涨幅领涨，深圳也微涨0.21%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，海指目前在接近3250点至3260点的高点交易，短期内面对上扬阻力。

与此同时，也有多个因素造成海指横摆，其中包括投资者关注将在周五发布的非农就业数据。根据彭博社调查，中位数新增就业人数为32万9000人，低于4月份的42万8000人。

另一个影响投资者情绪的因素，是联储局将于本地时间本月16日凌晨宣布有关加息幅度的消息，市场预期将加息50个基点。联储局会在当天举行记者会，投资者密切关注联储局有关接下来加息步伐的宣布。

她指出，美元兑澳元、日元和欧元等货币走强，反映投资者重拾对加息态势的关注。

此外，联储局从6月正式开始缩减资产负债表，会对市场造成什么影响，也让投资者感到担忧。

摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）周三在一项会议上就联储局的缩表以及乌克兰战争对大宗商品的冲击，提醒市场为即将降临的“经济风暴”做好准备。

他说：“你最好做好准备，摩根大通正做好准备，我们对自己资产负债表持非常保守的态度。”