辉联集团总裁涉嫌为逾百万元 推陈笃汉下楼梯

（早报讯）涉将新加坡中华总商会荣誉董事陈笃汉推下楼梯，导致他脸部骨折，董事会成员柯建强被控蓄意重伤不认罪，案件今早（6月2日）开审。庭上揭露，柯建强为逾百万元上门大闹，目击者听到巨响后，看到陈笃汉脸和手满是鲜血，倒卧楼梯间。

柯建强（53岁）是辉联集团（Vibrant Group）的执行董事兼总裁。他涉嫌在去年1月13日早上11时，于卡尔路（Gul Road）7号大楼，即KTL Offshore私人有限公司所在处，将陈笃汉推下楼梯，造成对方脸部骨折。

案件今早开审，控方传召公司三名男女职员上庭供证。

王姓女职员在KTL工作已有10年，她说陈笃汉每天早上都会来办公室。案发当天，柯建强上门来找陈笃汉，说话非常大声，语气不是很客气。

她看到两人在办公室内走来走去，但他只听到柯建强说话，没听到陈笃汉说什么。两人后来一起走到楼梯间，陈笃汉走在前面，柯建强跟在后面，接着突然传来一声巨响。

另一许姓女职员则说，当天柯建强像个“ah beng”一样大声说话，还问旁边同事对方是谁。她听不清柯建强说话的内容，只听到了一句福建话“我给了你们10万元”。

律师盘问女职员时解释，柯建强当时其实是说“你可不可以至少还10万元”，并指柯建强交了超过百万元给陈笃汉公司，并在法官提问细节时，说日后会再解释。