为爱儿打包炒饭 好爸爸车祸丧命

（早报讯）送货员骑车回家途中被小货车撞伤丧命，遗孀泪述，丈夫当时是出门为爱儿打包炒饭，岂料出车祸，至今仍走不出丧亲之痛。

《新明日报》昨日（6月1日）报道，准理工生莫哈默·阿德哈姆（24岁）开学前当送货司机，刚上班一周，就撞上电动脚踏车骑士黄富明（55岁，送货员），导致他头部重创，昏迷两天不治。莫哈默·阿德哈姆被判入狱六周，吊牌八年。车祸发生在2020年2月18日晚7时，地点是裕廊西1道537座组屋停车场。

记者辗转联络上黄富明遗孀扬垂香（47岁），时隔两年多，忆起丈夫的不幸，她依旧悲从中来，受访时数次哽咽落泪。她告诉记者，丈夫于2009年到越南旅游时，自己当时是导游，两人结识交往，隔年就嫁来新加坡。

“婚后，我们生下一子，一家三口过得很幸福。”

扬垂香表示，丈夫虽然收入不高，但很疼她和孩子，每天打两份送货工养家。“2015年，丈夫还用积蓄让我开了一家美容院，我们的生活也逐渐变好，但车祸让全家陷入谷底。”

她表示，丈夫当天下班后去打包11岁儿子爱吃的炒饭，晚上接到朋友电话，才知道丈夫出事，立刻崩溃大哭。“意外发生那天，朋友正好经过看到，我赶去医院时，丈夫陷入昏迷，被推入手术室。我内心忐忑，也不敢告诉孩子，只能守在医院。”

苦等不到好消息，医生通知说丈夫病危，扬垂香最后只能带着孩子去见最后一面。

“我和儿子说，父亲出车祸，再也回不来了，说完就和儿子抱头痛哭。”

扬垂香说，事后遇上阻断措施，两个月不能开店，不仅要付租金，还得交学费，让她很迷茫，甚至曾想带着孩子一起“走”。最终，她通过心理医生的开导，以及有了信仰，才逐渐找回精神寄托。“日子还要过，我会继续努力赚钱，照顾好孩子，给他好的生活。”