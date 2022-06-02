服刑获准外出持刀抢劫 青年监多五年打12鞭

（早报讯）居家宵禁期间获准外出，青年罪犯却因手头紧持刀抢劫迷你超市，还把78岁老店员的左手指割伤，如今被判入狱五年及12下鞭刑。

这起抢劫案发生在今年1月9日，地点是淡滨尼71街第708座组屋楼下的一家迷你超市。

被告莫哈默·阿兹米（24岁）承认抢劫罪名，另一项持有攻击性武器的罪名则由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告案发时正在为早前犯下的罪行服刑，樟宜监狱允许他在居家宵禁计划下，住进新加坡回教研究会（Pertapis）中途之家。

案发当天早上，中途之家批准被告外出，但被告觉得手头紧，决定趁机抢劫迷你超市。他于是买了一双白色手套和一把美工刀，搭巴士在下午2时许抵达迷你超市。

刀抵颈对老店员喊“给我钱”

老店员当时独自顾店，被告直接走向柜台，用美工刀抵在对方颈项之后大喊“给我钱”、“不要浪费我的时间”。

老店员被突如其来的一幕吓着，但他强作镇定，拒绝应被告的要求打开收银机。老店员当时也尝试挣脱，结果左手指遭美工刀割伤，所幸伤口不大，伤势也不严重。

眼看老店员不配合，被告于是夺过老店员口袋里的钱包，取走他的手机。被夺走的钱包内有23元现金、身份证、乐龄车资卡及提款卡，连同价值200元手机在内的总值大约是243元。

换衣弃刀躲警追查

为了躲避追查，被告离开迷你超市后换掉上衣，只留现金，干案工具和受害者的其他财物则全丢掉，但他很快就把钱花光，然后若无其事回到中途之家。

警方展开调查后，隔天中午就到中途之家捉人。

控方：对年长弱势者下手应判监打鞭

控方指出，被告有偷窃和伤人的案底，这次还持美工刀抢劫，对年长和弱势者下手，应被判监禁及鞭刑。

代表律师求情时表示，被告在最短的时间里认罪，已经知错也承诺不会再犯，恳请法官从轻发落。

被告目前正为吸毒罪服刑，刑满后得继续完成抢劫罪的刑罚。