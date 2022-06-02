王乙康：健康SG策略是4G“新加坡前进”议程的重要支柱

（早报讯）明年推行的“健康SG”全国策略，是我国第四代领导团队启动的“新加坡前进”议程的一个重要支柱，为本地医疗保健更新社会契约。

卫生部长王乙康今天（6月2日）在卫生部的常年工作计划研讨会上发表题为《转折点》的开幕致辞时说，聚焦预防护理的“健康SG”（Healthier SG）以及慈怀护理，将是卫生部下来的两大工作重点。

获推举为第四代团队领军者的财政部长黄循财，在今年的五一劳动节集会上宣布，第四代团队将启动一项更新社会契约的全国运动，名为“新加坡前进”（Forward Singapore）。团队会就经济、医疗、住屋、教育等广泛课题聆听各界心声，制定我国下一个10年及更长远的发展蓝图。

王乙康说，按照国际标准，新加坡在应对冠病疫情方面处理得相当好，主要是因为有很强的社会契约。人民遵守防疫措施并接种疫苗，政府尽量减少重症和死亡病例，并在适当的时候让人民恢复正常生活，这是人民与政府之间取得的明确共识。

同样的，“健康SG”也有赖坚强的社会契约，人民须及早照顾自己的健康，政府也会动员全科医生和合作伙伴帮助人民保持健康。

本地三个医疗集群将掌握重要的医疗数据，以分析人口健康趋势，监督哪一种干预措施最有效，并指导全科诊所和综合诊疗所调整医疗方案。它们分别是服务东部居民的新保集团（SingHealth）、西部的新加坡国立大学医学组织（NUHS）以及中北部的国立健保集团（NHG）。

全科医生也会将侧重点从急症病患的偶发疾病短期护理，转为针对健康病患更全面的长期护理，因此医患关系和彼此间的信任将更为重要。

此外，乐龄护理中心将从目前的119个增至220个，规模和服务范围也会扩大，为年长者提供更多便利。王乙康认为，这些中心可以做得更多，例如举办更多社区活动、健康检查以及简单的复健活动，而这些活动不一定要由医生负责，可交由护士和综合医疗保健人员管理。

他总结时强调，健康SG的成功将取决于三大要素：新加坡人对自身健康的自主权，每个新加坡人固定看同一名全科医生，以及降低慢性疾病的发病率。