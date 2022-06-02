加息担忧蔓延亚股 海指周四收跌0.53％

（早报讯）加息担忧继续蔓延，导致亚太股市今天（6月2日）纷纷下滑，新加坡海峡时报指数全天受压，最终收跌17.28点或0.53％，闭市报3226.72点，银行和电信股皆下跌。

东京、悉尼、首尔和香港股市今天分别收跌0.16％、0.83％、1.00％和1.00％。中国周三透露的更多刺激经济措施，继续支持上海和深圳股市各涨0.42％和0.69％。

新出炉的数据显示美国制造业和职位空缺情况比市场预期好，投资者因此担心美国加速升息，纽约隔夜股市的标普500股指受压下跌0.75％。悉尼股市的金融和科技股周四应声败跌拖累全普通股指数。东京股市早盘跌幅最大，闭市时虽然已收复大部分失地，但当地市场人士对路透社说，在油价和汇率非常波动的环境，加上美国十年公债收益率升至2.95％的两周高位，这个市场“很难买卖”。

辉立证券研究部主管周冠龙受访时说，股市仍然被紧缩的货币情况拖累。“在通货膨胀有意义地放缓或有迹象表明美国联邦储备局将暂停加息之前，全球增长的轨迹是向下的。”

本地股市今天整体交易量减至11亿9000万股，交易总值减至10亿1000万元。全场上升股206只，下跌股222只。海指成份股多数下跌，18只下跌，7只上涨，5只持平。

个股方面，星展集团控股（DBS）是今天全场唯一交易总值超过1亿元的股票，股价跌0.51％至31.05元。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）股价各跌0.76％和0.48％，闭市报11.82元和28.90元。新电信（Singtel）股价跌0.39％至2.59元。

怡和控股（Jardine Matheson）股价猛跌3.19％至57.03美元，是跌幅最大的海指成份股。扬子江船业（Yangzijiang）股价猛涨3.72％至0.975元，是涨幅最大的海指成份股。

康福德高企业（ComfortDelGro）今天股价持平于1.46元。它今天宣布在澳大利亚的子公司赢得澳洲北领地政府的六年合约标案，将在地区内成为公共巴士交通服务的唯一运营商。