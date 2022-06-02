去年87%个案完成缓刑监视 创下10年来新高

（早报讯）冠病疫情期间，更多人居家学习和办公，让接受缓刑监视的青年获得家人更密切的监督，有助他们遵守缓刑条件。我国去年约有87％的缓刑者顺利完成缓刑监视，创下10年来新高。

社会及家庭发展部今天（6月2日）发布文告，公布了缓刑与社区改造服务（Probation and Community Rehabiliation Service，简称PCRS）的2021年度报告。

去年期满的缓刑监视令当中，412人（87％）顺利完成缓刑期，比前年的82％增加，并创下2012年以来新高。

文告指出，这项成绩归功于缓刑者的家人、缓刑监视官、志愿缓刑监视官及社区伙伴的通力合作，支持缓刑者的改造。

社会及家庭发展部强调，家庭对于改造缓刑者扮演至关重要的角色。研究显示，有家人密切监督的缓刑者完成缓刑期，比缺乏家人支持的缓刑者高3.5倍。

首席缓刑官缓刑与社区改造服务总监卡米拉纳登（Carmelia Nathen）在报告中指出，去年本地持续受疫情笼罩，对改造缓刑者的工作造成挑战，但也带来契机。

“我们更新作业方式并进行重组，将重点放在优先事项，继续推进我们的工作。缓刑者在社区接受改造的工作受多种因素影响，但根本的原则不变。我们的年轻人希望过更好的生活。感谢缓刑者的家人和社区伙伴与我们合作，实现这个目标。”

文告指出，缓刑监视官与家长和看护者合作，鼓励他们加强与缓刑者的沟通，以提高监督的效果。疫情期间，由于居家学习和办公等安排更为普及，家长也可以更密切监督接受缓刑监视的青年。

缓刑期结束后，家人和社区的持续支持非常重要。报告指出，缓刑监视官在有必要时会转介社区内的支援服务，给予完成缓刑监视的青年及家人应对挑战和继续推动积极转变的能力。

去年，法庭下令提呈581份缓刑监视报告，共判434人接受缓刑监视。当中，有80％是21岁以下的年轻人。

年龄越小缓刑者，完成缓刑比率越低。开始接受缓刑时小于16岁的个案当中，去年有75％完成缓刑；18岁至20岁个案则有88％完成。缓刑期一般介于六个月至三年。无法完成缓刑的两大原因为缓刑期间重犯（53％），以及屡次违反缓刑条件（47％）。