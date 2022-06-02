新海逸集团出价12亿8389万元争夺德明路私宅地段

（早报讯）德明路与松林私宅地段招标结果出炉，新海逸集团（SingHaiyi Group）为德明路地段开出12亿8389万元的最高竞标价。为松林地段开出6亿7150万元最高竞标价的是United Venture Development。

市区重建局今天（6月2日）傍晚公布今天截止的招标结果。

德明路（Dunman Road）地段是政府今年上半年售地计划下的正选地段，属于99年地契，面积为27万1620平方英尺，最高总楼面面积约95万零679平方英尺。这幅地段预计可建造大约1040个单位的霸级私宅项目。

新海逸集团子公司Sing-Haiyi Jade以12亿8389万元竞标，容积率每平方英尺价格为1350元。

参加竞标的只有两家公司，除了Sing-Haiyi Jade之外，还有由丰隆控股子公司Intrepid Investments、城市发展（CDL）子公司CDL Constellation、丰地产（Hong Realty）子公司Garden Estates和TID Residential组成的财团，所开出的10亿6700万元，比最高竞标价低了20.3%。

松林（Pine Grove）A地段同样是正选地段，面积为24万2561平方英尺，最高楼面面积为50万9381平方英尺。这副99年地契的地段，预计可建造最多520个住宅单位。

出价最高的United Venture Development是华业集团（UOL）与新加坡置地（SingLand）的合资公司。

第二高竞标价仅比最高竞标价低了800元，由Pine II Residential开出。