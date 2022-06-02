直播带货没戴口罩 服装店女老板罚3000元

（早报讯）服装店女老板在店内直播卖货，不仅在镜头前没戴口罩，还被拍到“无罩”与顾客互动，一个月内被发现违规20次，被判罚款3000元。

服装店Nimisski女老板韩佳宜（34岁）今天（6月2日）出庭认罪，她通过代表律师求情称她患有鼻窦炎，喉咙常感到干燥，以及经常流鼻涕，因此才在直播时把口罩摘下。

但律师指出，被告并不是为罪行找借口，她知道自己犯错，只是恳请法官把她的病情考虑在内。

韩佳宜面对21项触犯冠病19（临时措施）法令的控状，控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

综合所有控状，她于2020年9月20日至10月21日的近一个月，在远东购物中心的Nimisski店内直播卖货时，20次没戴口罩。

案情显示，被告通常在直播上推销店内的产品，及介绍身上的服装，全程没有戴口罩。镜头也拍到她在无口罩的情况下，与店内的顾客互动。

2020年10月6日下午约3时至5时许，被告进行长达两个小时的直播，全程没有戴口罩。不到两周后，被告又开播近三小时，介绍身上的裙子和与顾客互动。控方指她在这些场合中，都没有合理的理由不戴口罩。

新加坡旅游局执法人员随后接获通报，上网查看被告的面簿直播带货视频，发现她数次违法。

会计与企业管制局的资料显示，韩佳宜是Nimisski及其他四家服装店的董事与股东。根据店铺网站，除了远东购物中心外，Nimisski在百利宫和新达城都有分店。