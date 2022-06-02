卫生部将提高慈怀护理水平 为看护者提供更多支持

（早报讯）为了让更多临终病患如愿在家中接受慈怀护理，卫生部计划提高慈怀护理水平，并为看护者提供更多培训和支持。

卫生部长王乙康今天（6月2日）在卫生部的常年工作计划研讨会上致辞时说，慈怀护理将是卫生部下来的工作重点之一。

王乙康说，多数临终病患希望在熟悉的环境接受至亲的照顾，而良好的慈怀护理可提高病患的生活质量，让他们的疼痛和不适获得控制，并减轻看护者的负担。“我们可以做得更多，帮助临终者完成遗愿。”

调查显示，77％新加坡人希望临终前在家中接受慈怀护理，但只有26％在家中过世。王乙康指出，更多人在医院接受慈怀护理和过世，主要是因为病患家属对慈怀护理缺乏意识，或接受度不高。

一些病患家属会要求医院竭尽所能让病患活下去，但这也导致医药费飙涨。王乙康透露，一名慈怀病患在临终前三个月的医药费，就占了一整年医药费的50％，单是最后一个月的医药费已近万元。

此外，出院程序有时也会构成挑战，例如医院已做好准备让病患出院，但慈怀护理中心因设备或床位不足而无法接收病患。王乙康说，在家中照顾临终病患的看护者，可能也未做好心理准备。

卫生部计划在下来五年内，把在医院过世的病患比例从今年的61％减至2027年的51％。当局将透过公众教育提高人们对慈怀护理和提前规划的意识，简化出院程序，并为家中的看护者提供培训，或安排社区护士支援。