（早报讯）美国隔夜股市强劲反弹，道琼斯工商指数涨435点或1.33%，标普500涨1.84%。科技股为主的纳斯达克指数涨2.69%。

在美国隔夜股市带动之下，亚洲主要区域股市今天（6月3日）开盘纷纷上涨。日本和澳大利亚股市涨将近1%，韩国股市涨0.60%。

本地海峡时报指数昨日全天受压，最终收跌17.28点或0.53％，闭市报3226.72点。

今日可关注股票：

1. ESR乐高房地产投资信托（ESR—Logos REIT）发行1亿5000万元次级永久证券（subordinated perpetual securities），配息率5.5%。

信托另外披露，Philip John Pearce辞去非执行董事，转任另一名非执行董事Jefferey David Pearlman的替代董事（alternate director）。信托委任Nagaraj Sivaram为独立非执行董事。

2. 维京海事海洋（Viking Offshore & Marine）提醒凭单持有者，行使权益认购公司新股将于7月1日（星期五）下午5时截止。过了截止期限，任何未行使权益的凭单都将失效。凭单的行使价为每股新股0.50元。

3. 莱佛士教育（Raffles Education）披露，马来西亚艾芬银行（Affin Bank）就双方进一步和解制定了不同的利息支付。Raffles K12的利息支付分为两个阶段。第一个阶段是今年6月和7月，贷款利息为银行基础贷款利率加上1.75%的年利率；自8月起，银行基础贷款利率加上1.5%的年利率。

Raffles Iskandar的利息支付也分为两个阶段。自6月起，为银行基础贷款利率加上1.75%的年利率，12月起同样调整为银行基础贷款利率加上1.5%的年利率。

莱佛士教育另外披露，印度德里警方的经济犯罪部已经完成进一步调查，并向当地法庭提交了一份起诉书。起诉书称，公司对Shantanu Prakash和他的伙伴反涉嫌犯下包括敲诈、盗窃、伪造以及“威胁”或“恐吓”在内的罪行。公司获悉，法官对公司及某些现任和前任董事发出传票，包括现任董事周华盛。不过，公司和被告人尚未收到相关传票。