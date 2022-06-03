3.2公斤鲜鸡卖72元 职总平价超市：是有机甘榜鸡

（早报讯）3.2公斤新鲜全鸡卖72元，一张摄有鸡肉价格标签的照片在网络上疯传，引发许多网友讨论售价是否合理。职总平价超市澄清，这是由专柜业者Swiss Butchery售卖的有机甘榜鸡。

根据照片中的标签，产品于上个月31日包装，品项名称为“SB Whole Chicken”，产于马来西亚。每公斤售价是22.5元，那包鸡肉重3.212公斤，共72.27元。

有网友批评价格不合理，职总平价超市昨天（6月2日）傍晚6时通过面簿澄清，图像中的标签是专柜业者Swiss Butchery售出的有机甘榜鸡。根据标签上的日期，当日售价是每公斤22.5元，上头注明重量超过3公斤，这是因为业者把两只鸡包装在一起，一起秤重和使用同一个标签。

贴文中也提到，希望这番解释能消除公众的误会。

Swiss Butchery是本地精品肉品牌，1994年开业，在一些职总平价超市门店设有专柜，售卖牛肉、鸡肉、火腿等精品肉类。除了精品肉类外，同一家超市门店通常也提供一般的肉类选项。

截至今早（6月3日）10时50分，职总平价超市的贴文有500多条留言，分享超过1000次。

有网友认为，这样的价格“太荒谬了”，批评业者趁机牟取暴利。不过，也有人反驳这样的留言不公平，因为这属于精品有机甘榜鸡，对象是较富裕的客群，而且超市也售卖其他价格较低廉的鸡。