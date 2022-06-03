投资者保持观望 本地股市上午先起后跌

（早报讯）美国隔夜股市连跌两天后大幅反弹，投资者对于市场近期的波动保持谨慎观望，本地股市上午先起后跌。

本地股市今天（6月3日）开盘起9.98点或0.31％，涨幅一度扩大至将近0.60％，盘中最高来到3245.18点。截至中午，新加坡海峡时报指数已经回吐绝大部分涨幅，报3227.64点，起0.92点。

与主要区域市场的表现相比，本地股市最疲弱。日本和澳大利亚股市在美国隔夜股市带动之下，上午涨了1.12％和0.68％，韩国股市有大约0.40％涨幅。

今天是端午节，香港和中国股市休市一天。

美国最新经济数据显示，美国私人企业上个月新增了12万8000个就业机会，比市场预期更少。由于数据不如预期，市场认为美国央行将放慢加息步伐，提振了美国隔夜股市。

道琼斯工商指数周四（2日）涨435点或1.33％，标普500涨1.84％。科技股为主的纳斯达克指数涨2.69％。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》采访时说：“美国隔夜股市连续两个交易日下跌，昨天强劲反弹，并不意味着市场最坏的情况已经过去。市场波动已经成为常态，并会持续，直到通货膨胀得到控制。”

冯施钧认为，本地股市疲软，显示投资者更倾向先保持观望。

ING亚洲研究主管卡内尔（Rob Carnell）说：“对于现在的股市来说，任何可能被视为限制美国联邦储备局大幅收紧政策的信号都可能被视为有助支撑市场。所以，疲弱的宏观数据成为股市的利好因素。”

卡内尔指出，任何偏离预期的数据都会被视为是不利因素。

投资者接下来将关注美国周五发布的非农就业数据。经济师预测，上个月非农就业新增32万8000份，比4月份的42万8000份更少。

本地股市上午交易最活跃的都是小型股，其中马可波罗海业（Marco Polo Marine）的交易量超过2亿5000万股，截至中午涨了13.33％，报3.4分。

马可波罗海业最新发布的业绩显示，2022上半财年营收同比增加30.9％，经调整后的税后净利为120万元，扭转前一个财年同期亏损30万元。

新加坡兴业银行分析师薛泽铭认为，马可波罗海业的盈利维持好转，继续给予“买入”评级，目标价是4分。