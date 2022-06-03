三男合开地下钱庄 一被告监32个月罚15万元

（早报讯）见芽笼有“商机”，阿叔找来两名合伙人，投资3万元开地下钱庄，两年向30人借出超过1万4000元，其中一名合伙人昨日被判坐牢32个月以及罚款15万元。

谭伟龙（57岁）共面对24项控状，他昨日（6月2日）承认其中8项，包括触犯贪污、贩毒和严重罪案法令、放贷人法令以及社团法令等，余项交由法官下判时一并考虑。

调查揭露，主谋王创财（54岁）是个非法集团的首领，集团进行非法赌博、售卖私烟、经营地下钱庄等。

2015年中，王创财见芽笼有“商机”，决定在那里放贷。他知道被告和黄德胜（59岁）都没有工作，便找他们帮忙。王创财愿意先投入3万元，回本后和两人平分盈利，两人答应了。

那时起至2017年10月15日，三人每天都在芽笼10巷出没，从晚上8时“营业”到晚上11时。若借贷数额不超过1000元，被告和黄德胜可自行决定是否要借，若超过1000元，则需要王创财批准。

他们的贷款方式可以是借一个月、一周或一天，但基本上利息都是20%，每日“打烊”后，他们就会见面整理清算当天的账目，被告每个月可以赚3000元到5000元。

代表律师为被告求情时强调，被告并非主谋，恳求法官从轻发落。

王创财早前已认罪，被判坐牢54个月以及罚款51万元，黄德胜料于7月22日认罪。（人名译音）