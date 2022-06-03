坚信“鱼骨卡喉”拒测冠病 阿叔无视警告趴趴走监五周

（早报讯）喉咙痛找医生，医生说他可能患冠病，62岁阿叔却坚信只是“鱼骨卡喉”，拒绝进行冠病检测，还无视警告趴趴走，先逛超市买马票，后到幼稚园接两幼女下课。

被告江辉忠（译音）承认两项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名，余项交由法官考虑后，被判入狱五周。

庭上揭露，被告去年2月8日因为喉咙痛到宏茂桥综合诊疗所求医，医生说他有急性呼吸道感染症状，要给他三天病假，并交代他进行冠病检测，结果出炉之前不可出门。

但是，被告坚信自己没染冠病，不愿意检测，还说自己是“家庭主夫”，不需要病假。

医生表示，若被告不肯拿病假或做检测，他就会上报卫生部，被告回呛叫卫生部或警察联络他，之后就离开诊所。他没拿病假、拒收医生给的冠病检测传单，甚至没支付医药费。

接着，被告到附近的超市闲逛买马票，回家后等到傍晚时，到两名幼女的两所幼稚园接她们下课。

病假期间被告多次出门，除了送两个女儿上下课以外，还到超市采购，并在第三天出门约朋友吃饭，一起到两所民众俱乐部，当天出门超过九小时。

到幼稚园接女遭法官斥责

法官斥责，指被告拒做检测，会害不少孩童有感染冠病的风险。

被告求情时称自己非常注意卫生，勤洗手也不会随意脱下口罩，疫情期间从来没有染病，所以坚信医生诊断错误。

他称当时只是咳嗽喉咙痛，没有发烧或者伤风，又记起自己前一天吃了鱼，所以认为只是鱼骨卡喉。他说，如果当时觉得是感染冠病，肯定会到家楼下能够检测冠病的诊所，而不是大老远跑到综合诊疗所。

法官则斥责，指被告无论是否相信自己感染冠病，但他不顾劝告，没做检测确认，就跑到幼稚园，会害不少孩童有染病的风险。