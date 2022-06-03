本地股市继续盘整 周五闭市微起0.16％

（早报讯）多个区域股市休市，本地股市继续盘整。新加坡海峡时报指数周五（6月3日）闭市报3231.97点，全日微起5.25点或0.16％。

区域股市当中，日本、韩国、澳大利亚分别上涨1.27％、0.44％和0.88％。马来西亚股市则下跌0.78％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时指出，海指在本周最后一个交易日继续盘整，因为中国、香港、台湾和泰国等区域股市因公共假期休市，市场交易淡静。

今天整体交易量为14亿5000万股，交易总值为7亿9221万元。上升股197只，下跌股152只。

范军说，投资者将关注今晚公布的美国非农就业数据，以评估通货膨胀的情况和货币政策的走向。

从技术面来看，海指目前在200天移动平均线上方，整个星期的价格波动范围相当小，最高点和最低点仅差约20点。

海指30只成份股周五涨跌互见，香港置地（Hongkong Land）是最大赢家，全天上扬5.08％至5.17美元。领跌的是星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），下跌1.47％至1.34元。

油气板块今天的交易相当活跃，马可波罗海业（Marco Polo Marine）是全场交易最活跃的股票，交易量达到2亿9486万3600股。其次是从事岸外海事支援服务的金兴（Kim Heng）和胜科海事（Sembcorp Marine），分别有1亿7787万股和6420万股易手。