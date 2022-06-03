无照助假公安跨境汇骗款 68岁男子监六周

（早报讯）男子无照助假公安跨境汇款20多万元，被判监禁六个星期。

新加坡警察部队今天（6月3日）发文告说，2020年4月9日，一名女受害者陷入假公安骗局，在骗子的指示下，多次前往本地不同的地点向两名女“经纪人”提交超过100万元现金。

接着，骗子再指示这两名女”经纪人”把现金带到多个地点交给其他人，再将钱汇到骗子的手中。

警方调查后发现，在2020年3月31日至4月8日期间，王伟强（68岁）曾三次以个人身份，在一名身份不明外籍人士的指示下，收取20万9370元，并将这笔钱汇往香港。

这笔钱正是上述假公安骗局中的赃款，由其中一名女“经纪人”提供。王伟强通过他在海外的一名联系人，将这笔钱汇出新加坡。

文告透露，王伟强已在2020年4月16日全额归还这笔款项。

另外，王伟强在2020年4月15日被逮捕前的至少两年内，曾以个人身份通过俗称“哈瓦拉”（Hawala）的非法汇款方式，提供无照汇款服务。一般上，“哈瓦拉”经纪和顾客间的交易全靠双方的互信，不留书面记录。

无视警方警告 继续无照汇款

我国警方曾向王伟强发出书面警告，提醒他不要接受或处理来自未知及可疑来源的资金。但王伟强仍在没有确认及核实客户和收款人身份的情况下，继续无照提供汇款服务。

今年3月25日，王伟强在无照提供跨境汇款服务的罪名下，被控上法庭并认罪，今天（6月3日）被判坐牢六个星期。

若无照提供跨境汇款服务的罪名成立，触犯者可面临最高12万5000元罚款，或最长三年监禁，或两者兼施。（人名译音）