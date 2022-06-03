本地37万客工 四成加入初级医疗计划

（早报讯）本地居住在宿舍及建筑、海事和加工业大约37万名客工中，有近四成已加入人力部早前制定的初级医疗计划，基本医疗需求因此得到保障。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今天傍晚（6月3日）为第二所客工专属医疗中心开幕时，透露了为客工推出的初级医疗计划的进展。他说：“初级医疗计划旨在满足大部分客工的基础医疗与保健需求，让客工与他们的雇主因有了这些服务而感到安心......这也能建立更牢固的医生病患关系，长期下来实现更好的健康结果。”

按计划，从4月1日起，雇主必须为所有新抵境以及要更新工作证或更换雇主的工作准证和S准证持有者，付费参与“初级医疗计划”（Primary Care Plan，简称PCP），否则人力部不会签发新的工作证件。至于工作证还未到期的客工，必须在3月31日前纳入计划。

我国准备设立六个客工专属医疗中心，昨天开幕的是第二个投入运作的中心，由新康集团（HMI Group）旗下的信医专科中心（StarMed Specialist Centre）经营。这个中心位于花拉公园地铁站旁，将为中区东部超过4万3000名客工服务。

试点计划下 首次看专科费用150元内

与其他客工专属医疗中心不同的是，这个中心与信医专科中心位于同一个大楼，让那些需要初级医疗计划以外护理服务的客工，也能选择在同个地点咨询专科或综合医疗保健服务。为此，信医专科中心也刚推出专科医疗试点计划。

在试点计划下，雇主只要为居住在这区的客工报名参加后，客工首次看专科医生的费用会限于150元内，包括X光扫描、药物和看诊费。之后每次复诊都会有10%折扣，如果客工进行的胸腔电脑断层（CT）扫描或脊柱核磁共振成像（MRI）扫描不能在保险下索偿，将被豁免50%的费用。