警察日传统检阅礼复办 逾2000警员首戴200周年奖章亮相

（早报讯）相隔两年，警察日恢复传统的检阅礼，来自警队不同单位的2000多名警员出席，并佩戴首次亮相的新加坡警察部队200周年奖章。

警察日检阅礼今天（6月3日）傍晚在内政群英学院举行，哈莉玛总统受邀担任活动主宾，并颁发最佳警署奖与最佳国民服役战备单位。

最受瞩目的最佳警署奖由金文泰警署夺下，这是奖项自1996年设立以来，金文泰警署第十次得奖。

金文泰警署署长余光志（47岁）助理警察总监说：“历代金文泰警署的领导与警员的付出，为我们奠定了坚实的基础，警署才能第十次荣获得最佳警署奖。我感谢警署所有警员，每天全身心投入地维护我国的治安。”

最佳国民服役战备单位则由机场警署夺得，这是机场警署首次获得这份殊荣。

机场署长（国民服役）穆利亚迪（46岁，Mulyadi Ahmad）副助理警察总监（国民服役）指出，即便面对冠病疫情，国民服役警察仍通过复习训练，维持他们的战备水平，并显示他们在应对不断变化的环境时的适应能力。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明也受邀出席活动，颁发年度优秀警员奖及年度优秀国民服役警察奖。

为纪念我国警察部队成立200周年，警察部队为在职警员颁发的警队200周年奖章，也首次在警察日检阅礼上亮相。

出席的2000多名警员首次佩戴奖章，以表彰警队过去200年来为保护新加坡所作出的贡献，以及警察部队将继续砥砺前行的精神。

总指挥官：时隔两年再举行 能参与倍感荣幸

刑事侦查局重大罪案调查署助理局长王兴顺（38岁）助理警察总监，也是今年警察日检阅礼的总指挥官。

他受访时说：“今年的检阅礼是2019年以来的首个传统检阅礼，能参与这个活动，我倍感荣幸。”

他分享，今年共有超过780名警员参与检阅礼，并从4月起每个星期彩排两次。

王兴顺也是危机谈判组的一名协调专员。他忆述在2011年加入危机谈判组时的第一份任务，是前往义顺的一栋公寓，劝说一名因薪资问题而想自杀的中国籍客工。

爬上起重机劝服自杀客工 “虽艰辛但值得"

他说：“当时这名客工站在10层楼高的起重机上，为了能与他沟通，我与队长爬上了起重机。当时正逢中午，烈日当空，过程虽然艰辛，但能成功说服他下来，也十分值得。”

对王兴顺而言，协调专员的职务提供他一个实地接触个案的机会，也能协助减少伤亡，因此即便是凌晨被动员，他也全力以赴。