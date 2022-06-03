警察日传统检阅礼复办 逾2000警员首戴200周年奖章亮相

文 /
王凯义

发布 / 2022年6月3日 7:28 PM

更新 / 2022年6月3日 7:46 PM

刑事侦查局重大罪案调查署助理局长王兴顺助理警察总监是今年警察日检阅礼的总指挥官。他说，今年共有超过780名警员参与检阅礼，他们从4月起便每个星期彩排两次。（张思庆摄）
刑事侦查局重大罪案调查署助理局长王兴顺助理警察总监是今年警察日检阅礼的总指挥官。他说，今年共有超过780名警员参与检阅礼，他们从4月起便每个星期彩排两次。（张思庆摄）

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（早报讯）相隔两年，警察日恢复传统的检阅礼，来自警队不同单位的2000多名警员出席，并佩戴首次亮相的新加坡警察部队200周年奖章。

警察日检阅礼今天（6月3日）傍晚在内政群英学院举行，哈莉玛总统受邀担任活动主宾，并颁发最佳警署奖与最佳国民服役战备单位。

最受瞩目的最佳警署奖由金文泰警署夺下，这是奖项自1996年设立以来，金文泰警署第十次得奖。

金文泰警署署长余光志（47岁）助理警察总监说：“历代金文泰警署的领导与警员的付出，为我们奠定了坚实的基础，警署才能第十次荣获得最佳警署奖。我感谢警署所有警员，每天全身心投入地维护我国的治安。”

最佳国民服役战备单位则由机场警署夺得，这是机场警署首次获得这份殊荣。

机场署长（国民服役）穆利亚迪（46岁，Mulyadi Ahmad）副助理警察总监（国民服役）指出，即便面对冠病疫情，国民服役警察仍通过复习训练，维持他们的战备水平，并显示他们在应对不断变化的环境时的适应能力。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明也受邀出席活动，颁发年度优秀警员奖及年度优秀国民服役警察奖。

为纪念我国警察部队成立200周年，警察部队为在职警员颁发的警队200周年奖章，也首次在警察日检阅礼上亮相。

出席的2000多名警员首次佩戴奖章，以表彰警队过去200年来为保护新加坡所作出的贡献，以及警察部队将继续砥砺前行的精神。

总指挥官：时隔两年再举行 能参与倍感荣幸

刑事侦查局重大罪案调查署助理局长王兴顺（38岁）助理警察总监，也是今年警察日检阅礼的总指挥官。

他受访时说：“今年的检阅礼是2019年以来的首个传统检阅礼，能参与这个活动，我倍感荣幸。”

他分享，今年共有超过780名警员参与检阅礼，并从4月起每个星期彩排两次。

王兴顺也是危机谈判组的一名协调专员。他忆述在2011年加入危机谈判组时的第一份任务，是前往义顺的一栋公寓，劝说一名因薪资问题而想自杀的中国籍客工。

爬上起重机劝服自杀客工 “虽艰辛但值得"

他说：“当时这名客工站在10层楼高的起重机上，为了能与他沟通，我与队长爬上了起重机。当时正逢中午，烈日当空，过程虽然艰辛，但能成功说服他下来，也十分值得。”

对王兴顺而言，协调专员的职务提供他一个实地接触个案的机会，也能协助减少伤亡，因此即便是凌晨被动员，他也全力以赴。

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