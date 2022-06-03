假卖保单骗六人逾40万元 前经纪监两年八个月

（早报讯）谎称手上有待转售保单，骗六人掏出超过40万元购买这些不存在的产品，前保险经纪被判坐牢两年八个月。

控方在庭上指出，被告的行为影响公众对保险经纪的信任，连累整个保险行业，因此应该加重对被告的惩罚。

案发时是大东方（Great Eastern）保险经纪的被告邱敬优（35岁），今天（6月3日）承认六项伪造文件欺骗罪，控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

转售保单，指的是客户在保单期满前卖回给保险公司，公司又再把保单转售出去。被告利用现有客户的保单，谎称他们想要转售，并向其他客户推销，事实上这些“转售保单”并不存在。

为了维持假象，被告还伪造文件，包括显示保单期满日期和价值的信件、冒充保单受益人签署文件，证实愿意转售保单等。

综合所有控状，被告共骗六人交出41万元。

其中一名48岁的女受害者曾通过被告购买保单，她后来上了被告的当，在2018年至2019年花费13万零500元，购买了七份“转售保单”。

受害者在2019年4月听闻被告要离职时，向新保险经纪询问关于她购买的“转售保单”，才赫然发现真相。被告当时已付给她10万1912元的“保单收益”，后来还偿还她3200元。

另一名46岁日本籍男子也落入同一个骗局。被告甚至向他谎称，转售保单只卖给高资产净值的客户，引诱他砸10万5000元买了四份。受害者后来发现他始终没有收到这些保单，开始起疑，并从另一名受害者得知真相。被告偿还他1000元。

受查仍继续骗 骗款缴母手术费还卡债

案情显示，被告2018年底遭警方调查后，丝毫没有收敛，还继续骗其他受害者。被告在2018年11月被停职，隔年正式被解雇。

被告用骗来的款项缴付母亲的手术费、还清信用卡贷款、支付生意费用等，但庭上没提及他母亲的病况。

大东方保险公司事后与被告达成协议，让被告通过分期付款，共同偿付所有的受害者，至今已归还19万5823元。但不知为何，被告今年1月停止支付分期付款，剩余的赔款目前还没有着落。

控方指被告滥用保险经纪的职务行骗，还伪造文件预谋干案，使受害者长时间后才发现不妥，认为被告应得严惩。

代表律师求情时称被告懊悔不已，也已偿还部分款项，恳请法官从轻发落。（人名译音）