（早报讯）今年是“欢庆新加坡家庭年”，公众可从今天起参加全国家庭周嘉年华、婚姻和育儿讲座等活动。超过40家企业与机构也将推出活动和优惠，希望让民众举家共乐，增进感情。

首次举办的全国家庭周今天（6月4日）开始，直到下个星期天（6月12日）。李显龙总理今早在新达新加坡会议与展览中心为全国家庭周主持推介。

我国把今年定为“欢庆新加坡家庭年”，强调家庭对个人和国家的重要。李总理指出，凝聚家庭理事会通过各资源推广家庭的重要，包括推出兔子吉祥物Becky Bunny，让孩童以有趣的方式认识价值观。

他说，要有效地推广价值观，社区各方的支持也很重要。凝聚家庭理事会与人民协会和社区服务机构推出凝聚家庭社区计划，在邻里设立家长支援组。

计划去年在蔡厝港和义顺中推行，至今惠及超过2000户家庭。计划下来会走入更多邻里，包括针对祖父母推出活动。

加强家庭及婚姻关系行动联盟也在征询公众和利益相关者的意见，与社会及家庭发展部在年底推出欢庆新加坡家庭计划，更完善地支持家庭。

全国家庭周下来每年会举办。凝聚家庭理事会今天在新达新加坡会展中心举行家庭嘉年华，安排不同活动让家长与孩子参加，包括亲子工作坊、游乐设施、手工艺活动等。家长与孩子可以玩迷宫与互动游戏，并拍照留念。

推广核心家庭价值观的兔子吉祥物Becky Bunny也会在嘉年华亮相。主办方希望，家庭通过这些互动体验认识爱、关怀、尊重与承诺这几个核心价值观。

在新达新加坡403展厅和404展厅举行的嘉年华明天结束，访客须预先注册参加，目前已不开放给访客。

明天起，嘉年华的部分活动将走入邻里，包括淡滨尼天地（Our Tampines Hub）、蔡厝港第一乐广场（Lot One Mall），以及义顺纳福城（Northpoint City）。纳福城的活动举行至本月9日，另两个地点则举行到下个星期天。

为了庆祝全国家庭周，凝聚家庭理事会的协作伙伴如凯德集团旗下的部分商场、滨海艺术中心、平价超市、Klook等也举办亲家庭的活动，或提供优惠。详情可查阅网站：https://go.gov.sg/celebratingsgfamilies