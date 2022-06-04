女子患严重骨痛热症 一度昏迷逾三个星期

（早报讯）在本地工作的马来西亚籍女子患上严重骨痛热症，一度昏迷逾三个星期，至今无法正常行走。专家指出，约5%的骨痛热症患者可能会患上严重骨痛热症，若拖延治疗，甚至可能丧命。

仇美欣（30岁，行政人员）5年前从马来西亚吉隆坡来本地工作。今年4月7日，她因关节疼痛和反复高烧五天，到陈笃生医院检查后，证实患严重骨痛热症。

患病期间，急性呼吸窘迫综合征（Acute Respiratory Distress Syndrome）、急性肝炎、急性肾脏病、急性心肌炎等多个严重病发症接踵而来。她一度在加护病房住了22天，迄今还躺在病床上，前后已经住院快两个月。

仇美欣的母亲吕艿凤（52岁，家庭主妇）受访时说：“美欣的血小板数量一度过低，当时她口腔中全是血，耳朵和鼻孔也一直出血。她还因药物的副作用，昏迷了近三个星期，有约一个月的时间无法进食。”

她透露，女儿除了在去年11月感染冠病以外，从小身体并无其他疾病，这次差点一病不起，让人措手不及，所幸她及时就医，捡回一条命。仇美欣的病况目前已好转，上个星期被转到宏茂桥—太和观医院接受康复治疗。

国家传染病中心主任梁玉心教授回复《联合早报》询问时说，在骨痛热症患者当中，有一小部分、约5%可能会引发严重疾病。

她指出，一般情况下，当循环系统中的液体或血量不足而导致血压下降时，便可能引发严重骨痛热症。“严重骨痛热症可能会导致肾脏、肝脏等多个器官受损，如果延迟接受治疗，一些病患会死亡。”

截至5月17日，仇美欣的医药费已多达12万6000元，她的月薪约为2000元，父母在马来西亚也无工作，医药费让他们全家一筹莫展。

在朋友的帮助下，父母在众筹网站Give.asia发起众筹活动，为她筹集医药费。

陈笃生医院受询时说，医疗社工正协助仇美欣与她的家属面对这个艰难的时期。

骨痛热症的高峰期是每年6月至10月，也就是天气较炎热的月份，因此未来数月病例或持续攀升。

梁玉心提醒公众须保持警惕，注意身体是否出现任何症状，并尽早就医，以避免引发并发症。