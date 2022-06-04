李美花新书发布 义顺南居民到场支持

（早报讯）义顺集选区前议员李美花的新书发布会今天（6月4日）举行，许多义顺南居民到场支持。

《从胶园到国会——李美花的故事》由新报业媒体全资子公司焦点出版发行，发布会今天下午在国家图书馆举行。发布会消息早前公布后，100多个名额在一个小时内填满。

李美花2006年步入政坛，2020年卸任，从政期间负责管理义顺南区，深受居民喜爱。

在义顺南住了30多年的刘树珍（62岁，病例档案管理员）是其中一名到场支持的居民。刘树珍说，一家人都是李美花的支持者，过去每次向她反馈区内问题，她都会很快解决。

“李美花没有架子，就像朋友一样的存在，她退休时就好像是朋友不见了，觉得非常难过，所以今天特地到场支持。”

书中收录了好些李美花与居民的故事，包括明星居民许绍雄。他是今天发布会的其中一名来宾，接受主持人访问，分享与李美花认识和成为朋友的经过。

定居本地的香港资深艺人许绍雄一家人住在义顺南，因而结识了曾是那一区议员的李美花。冠病疫情期间，许绍雄女儿许惠菁筹备开设咖啡馆时遇到一些问题，当时已退休的李美花仍倾力相助。

《从胶园到国会——李美花的故事》有中英文版，每本售价20元。

这本书后天（6日）起在各大书局上架，公众也可上zshop（https://zshop.zaobao.sg/collections/focuspublishing）订购，或于6月4日至12日举行的新加坡书展现场购买。

中英文版总印量1万2500本，目前已售超过8500本。李美花将1万3000元版税捐给《海峡时报》学校零用钱基金。