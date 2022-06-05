新加坡推出全国行动战略 解决海洋垃圾问题

（早报讯）全球海洋垃圾污染问题日趋严重，本地首个针对海洋垃圾推出的全国行动战略将从六大方面着手，动员全国民众、公共和私人领域采取全面的集体行动解决问题。

永续发展与环境部今天（6月5日）发文告说，新加坡致力于解决国内和国际海洋垃圾问题。

根据本地情况制定的六个重点措施是：防止源自陆地的垃圾流入大海、防止船舶和岸外设施把垃圾丢在海里、采用循环经济方式从源头防止制造垃圾、采用科学和科技进行研究与开发、透过国际参与合作解决跨境海洋垃圾问题，以及推广和加强宣导活动并支持利益相关方参与。

国家环境局数据显示，当局去年从本地10个海滩清理超过4000公吨的海洋垃圾。这些垃圾主要包括塑料袋、玻璃、木材和轮胎。

配合世界环境日，社会企业Stridy和Seastainable今天上午清理丹那美拉海滩，约有30名志愿者参与。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明参与净滩活动后接受媒体采访时说，本地八成的海洋垃圾源自陆地，而海洋垃圾的跨境性质也让这一问题更为复杂。

“新加坡作为四面环海的岛国，不能幸免于海洋垃圾造成的影响。根据季候风季节的风向和潮汐，海洋垃圾可以来自任何地方，因此我国必须与区域国家合作解决问题。”

每当季候风季节来临，本地海滩就会出现更多垃圾，这些垃圾大多由自然潮汐带进来。一般而言，东北季候风季节为每年12月至隔年3月初，西南季候风季节则由6月持续到9月。

永续部在制定新的全国行动战略时，与来自学术界、高等教育学府、民间组织、政府机构代表以及公众展开咨询，探讨新加坡目前处理海洋垃圾的方法有哪些优势和缺口，以及个人、团体和公共领域如何合作改善海洋垃圾污染情况。

陈国明提醒，公众应尽一分力，当个负责任的消费者，避免或减少使用即用即丢的物品，清理海洋垃圾也必须持之以恒。