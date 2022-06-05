实龙岗北首个社区贩卖机 全天候为居民提供药物

（早报讯）半夜感到不适，住家附近的家庭诊所却没营业，实龙岗北居民可到设在组屋楼下的贩卖机，轻松购买所需的药物和口罩等。

这个靠近缶窑民众联络所、位于实龙岗北4道第536座组屋底层的贩卖机是全岛首个设在社区的药物贩卖机，目前售卖60多种常见药物和医疗用品，包括消毒药水、口罩、体温计，以及发烧感冒和止痛药等非处方药。对药物有任何问题的居民，可在早上9时至午夜12时选择虚拟咨询服务，药剂师就会通过贩卖机的屏幕为他们解决疑问。

这是本地起步公司SmartRX和益生药行共同合作的项目，前者负责贩卖机所需的科技和运作，后者则提供出售的物品和药剂师咨询服务。贩卖机目前提供中英文两个语言选项。

SmartRX总经理唐秉衡说，医院和诊所等候时间较长，一些不急着看医生或症状较轻微的公众可改到贩卖机买药。贩卖机全天候运作，也为附近居民增添不少便利。贩卖机会自动收集重要资料，包括哪种药较受欢迎，再将这些资料发给药行，提醒他们及时补货。

团队目前只通过贩卖机出售药物和医疗用品，不过唐秉衡说，贩卖机旁能安装健康仓，为用户提供远程看诊、健康检查、重要求助热线等重要资料和服务。

团队今天（6月5日）在“惹兰加由日”活动上向居民展示贩卖机和健康仓，李显龙总理和负责实龙岗北事务的宏茂桥集选区议员兼基层组织顾问黄玲玲也在现场了解这些设备的运作。

黄玲玲说，我国社会老龄化，再加上更多人患上慢性疾病，通过贩卖机等设备和计划就能将医疗护理服务带进社区，为居民提供更大便利。“未来可能还会提供远程看诊和配药等服务，居民不再须要到医院或诊所了。”