第37届新加坡书展开幕 杨莉明：深度阅读的价值在数码时代仍不可磨灭

（早报讯）在这个数码科技当道的时代，网上信息应有尽有，令人目不暇接，人们是否还看书？

对于这个问题，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今天（6月5日），在国家图书馆举办的第37届新加坡书展开幕仪式上致辞时鼓励人们认真去思考，但她强力呼吁人们相信深度阅读的永久价值，以及它所能带来的精神财富，是不可磨灭的。

杨莉明以她个人的经历，阐述阅读对她的意义。

她指出，在信息爆炸的时代，从可靠的信息来源获取资讯，能给人们分辨是非真伪的能力。在充满挑战的时代，如疫情期间，阅读能助人们解答难题，让疲惫的心灵得到安慰。

“我还记得，当我还是一名懵懂少年时……三毛的作品，让我非常好奇人们是如何找到自己生命的意义，如何形成个人的信念？这个只能从书本中得到启发，（让我们）去想，因为社交媒体与我们互动的速度和方式，不能起到同样作用。”

杨莉明说，自己初为人母、以及当孩子步入青春期时，她阅读大量书籍，如龙应台的《亲爱的安德烈》，借鉴他人经验，了解如何当一名好家长。在个人工作上，为了解数码时代的机遇和挑战，她往往也是从阅读书本过程中进行思考，而不是从网上搜寻答案。

对于家长和孩子，杨莉明鼓励他们多阅读，启迪孩子的智力，促进亲子关系及价值观的传承。

另一方面，她强调，对一个社会而言，拥有属于自己的文学作品是至关重要的。“它们往往反映了社会的面貌，让我们一窥社会里的人生百态，让我们深入理解社会里不同的观点，从而拉近彼此的距离。”

为了在本地提倡阅读和学习的风气。国家图书馆管理局去年推出了“图书馆及档案馆蓝图2025”（LAB25），让国人通过多个渠道，使用图书馆和档案馆的资源，随时随地阅读和学习。这包括提供丰富数码资源的国家图书馆手机应用程序。

杨莉明感谢新报业媒体信托在过去近40年来，坚持举办书展，为培养更多本地读者的不懈努力。

卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞，也出席今天活动。杨莉明和拉哈尤在开幕仪式后参观第二场“乐龄数码学堂之学子伴我行”。

此外，今天下午3时，书展的重点活动之一“好想跟你唱新谣”演唱会，将在在百胜楼中央广场举行。

书展举办至6月12日

本届书展举办至6月12日，以“新起点”为主题。这是书展自冠病疫情暴发以来，首次恢复实体展销和举办节目，也是首次在国家图书馆和毗邻的百胜楼举行。书展结合线上线下的形式推出一系列活动，除了作家分享会和讲座，也有义工和作者给孩童讲故事、历史文化导览，以及儿童与成人工作坊等。

新加坡书展由新报业媒体信托属下的华文媒体集团主办。